Красногорск, , 14:01 — REGNUM В Подмосковье оборот розничной торговли в первом квартале 2021 года составил 707,5 млрд рублей, что на 2,1% выше показателей аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщается в докладе регионального управления Росстата о социально-экономическом положении в Московской области.

При этом в январе-марте 2021 года большая часть оборота розничной торговли приходилась на сетевые магазины. Их доля в общем обороте розничной торговли по организациям, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, составила 72,7%.

«В январе-марте 2021 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 44,9%, непродовольственных товаров — 55,1% (в январе-марте 2020 г. — 47,2% и 52,8% соответственно)», — отмечено в исследовании.

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