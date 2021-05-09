Москва, , 07:15 — REGNUM Алексея Петровича Генералова (1918−1944) лучше всего характеризуют служебные характеристики: «Дисциплинирован, требовательный к себе и подчиненным, авторитетом среди личного состава пользуется», «в боях смел и энергичен», «мужественный, храбрый».

Алексей Петрович Генералов

До начала Великой Отечественной Генералов принял участие в Советско-финской войне и Польском походе. Был награжден медалью «За отвагу».

С 1941 года защищал Мурманск. Сначала в звании сержанта, минометчика 58-го стрелкового полка 52-й дивизии в 14-й армии, а затем уже в звании капитана, командиром минометной роты, 28-го гвардейского стрелкового полка, 10-й гвардейской стрелковой дивизии все в той же армии. Был награжден орденом Красной Звезды.

7 октября 1944 года рота Генералова оказала поддержку огнем атаке батальона в 30 км южнее Петсамо (ныне Печенга). При этом было уничтожено много солдат и офицеров противника, а также подавлены 3 дота и батарея. На следующий день, состоялся бой за переправу на реке Валасйоки, во время которого рота под командованием Генералова сумела разгромить две немецких батареи и сорвать несколько контратак, уничтожив до 50 солдат. 13 октября, когда вражеские егеря прорвались к штабу полка, Алексей Петрович поднял своих солдат в атаку. Штаб был спасен, на поле боя насчитали 80 вражеских трупов (10 из них убил Генералов), но в схватке погиб и сам капитан.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года Генералову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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