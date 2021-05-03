Памплона, Испания, , 13:57 — REGNUM Согласно медицинским отчётам, смерть солдата в Наварре была следствием введения вакцины AstraZeneca. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

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«В медицинских отчетах, которые нам предоставили, кажется, нет никаких сомнений в том, что следствием [смерти военного] было введение вакцины», — сказал министр журналистам.

Роблес также посетила полк, в котором служил капрал Франсиско Перес, скончавшийся от тромбоза через несколько дней после вакцинации AstraZeneca.