Душанбе, , 13:56 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил восстановить за счет государства дома, разрушенные во время конфликта на границе с Киргизией. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе председателя Согдийской области республики.

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Глава региона Раджаббой Ахмадзода сказал, что в Таджикистане уже создан рабочий штаб, который будет решать вопрос восстановления домов на границе. По его словам, разрушенные дома планируется восстановить в течение месяца.

«Дома, которые частично разрушены, тоже будут отремонтированы в ближайшие дни», — сказал Ахмадзода. Он добавил, что пострадавшие, а также семьи погибших получат денежную помощь.

По данным комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, в результате вооруженного конфликта на границе в Исфаре полностью разрушены 14 жилых домов, повреждения получило два дома и одно вспомогательное сооружение.

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