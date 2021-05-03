Красногорск, , 13:54 — REGNUM В Московской области 4 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом 3 мая сообщается на сайте главного управления МЧС по Московской области.

По прогнозу синоптиков в этот день на территории региона будет дождь с мокрым снегом, гроза и сильный ветер. Автомобилистам рекомендовано парковать транспортные средства в дали от деревьев, а пешеходам — избегать шатких строений и домов с неустойчивой кровлей.

«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 4 мая в Московской области ожидается дождь, местами с мокрым снегом, местами с порывами ветра до 18 м/с», — сказано в сообщении МЧС.

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