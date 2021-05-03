Москва, , 13:53 — REGNUM В случае потери смартфона необходимо заблокировать SIM-карту и привязанные к устройству банковские карты. Об этом сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко «Российской газете».

Эксперт Роскачества отметил, что первые шаги по минимизации возможного ущерба при потере смартфона можно предпринять ещё до обращения в правоохранительные органы. Он порекомендовал немедленно заблокировать SIM-карту смартфона, а также позвонить обратиться в банк и заблокировать привязанные к устройству банковские карты. Далее следует выйти на всех устройствах из социальных сетей и других сервисов, которые привязаны к номеру утерянного телефона.

Директор центра компетенций и управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь добавил, что некоторые действия могут смягчить последствия потери смартфона. Например, полезно активировать опцию автоматического резервного копирования в настройках смартфона. В этом случае при потере смартфона можно будет восстановить хранящиеся на нём данные из последней резервной копии в облачном хранилище.

Также рекомендуется использовать многофакторную аутентификацию для совершения финансовых и других операций. Тогда злоумышленники не смогут получить доступа к банковскому приложению, если к ним попадёт утерянный смартфон.