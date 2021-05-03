Лаишевский район, Татария, , 13:52 — REGNUM В Татарии на реке Каме перевернулась лодка, в воде оказались мужчина и женщина. Супруги, как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ, решили поплавать на лодке вечером 2 мая. Инцидент произошел в селе Атабаево Лаишевского района. Крики о помощи со стороны Камы услышали прохожие на улице Набережной, но увидеть в темноте ничего не смогли/ Cообщение о ЧП поступило спасателям около 23:00.

Удалось установить, что в лодке были мужчина и его супруга. Ближе к полуночи обнаружили 34-летнюю женщину, которая находилась в воде и держалась за перевернутую пластиковую лодку. Спустя несколько часов в 70-ти метрах от берега под водой нашли тело 35-летнего мужчины. Как оказалось, супруг был в состоянии алкогольного опьянения и вышел на воду с женой без спасательных жилетов. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИА REGNUM напоминает, в июле 2020 года вблизи села Икское Устье Менделеевского района Татарии на реке Кама во время лодочной прогулки в результате резкого маневра, совершенного на удалении от берега в 300 метрах, из лодки выпали семь человек, в том числе пятилетний ребенок.

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