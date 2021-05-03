Таганрог, Ростовская область, , 13:43 — REGNUM В Ростовской области один человек погиб в результате пожара в жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Трагедия произошла в Таганроге в ночь на 3 мая. О возгорании в частном доме в 11-м переулке стало известно около 4:00 мск. Ликвидировать пожар удалось спустя 15 минут.

Огонь прошёлся по площади 30 кв. метров. После тушения пожара найдено тело погибшего. На месте происшествия работали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.