Душанбе, , 13:43 — REGNUM Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело против граждан Киргизии, участвовавших в нападении на Исфару. Об этом сообщили в пресс-центре генпрокуратуры республики.

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Уголовные дела возбуждены по ст. 395 УК Таджикистана («агрессивная война») и ст. 104 («убийство»). В надзорном ведомстве отметили, что 29 апреля в 11:00 (9:00 мск) около 200 граждан Киргизии напали на джамоат Чоркух города Исфара.

В прокуратуре добавили, что в результате нападения погибли и пострадали граждане Таджикистана. В ведомстве обвинили киргизскую стороны в нарушении устава ООН и посягательстве на территориальную целостность Таджикистана.

Ранее генеральная прокуратура Киргизии возбудила одиннадцать уголовных дел после вооруженных столкновений в Баткенской области 29 апреля.

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