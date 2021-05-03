3 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что группа стран «Большой семерки» намерена рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации».

Оксана Переможенко, , 14:57 — REGNUM Группа стран «Большой семерки» намерена рассмотреть возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации», заявил 2 мая в интервью агентству Reuters министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление британского политика обсудили в социальной сети Facebook читатели издания «Шарий.net», а также зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что основной поток дезинформации как раз таки и исходит от стран Запада.

«Еврогосударства и несут основную дезинформацию», — отметил Владимир Б.

«Как по мне, G7 и есть основной источник пропаганды», — добавил Артем Б.

«Британия предложила быструю промывку мозгов», — пишет Наталья М.

«Помогут деньгами? Или разговорами?» — задался вопросом Яков Яков.

«Начинать с себя надо. Трындеть поменьше, правды побольше, потом и другим указывать можно. Задолбали своей дешевой простотой!» — отметил Константин К.

Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А «Голос Америки» (СМИ — иностранный агент), «ВВС»… и т.д. не несут пропаганды? Пропаганда есть у всех!» — добавил Sergey S.

«Главные мировые брехуны призывают бороться с дезой. Смешно», — написала Ирина Г.

«Работу пропаганды можете проверить, заглянув в свой холодильник или кошелек… (к соросятам не относится)», — добавил Владимир Т.

«Highly likely большое спасибо… Буду с надеждой ждать!!» — смеется Anastasia S.

«А как они это собрались делать? Ведь все запросы России показать «правдивые факты» отвергаются, так как они сразу засекречиваются. Начнут секреты гражданам России показывать? Пусть вначале расскажет где «отравленный» дедушка Скрипаль с дочкой. И зачем их кота убили?» — предложил Jurij O.

Гильотина. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шулера-наперсточники могут только обдурить. Но никогда не позволят кому-либо выиграть… И да, правда о России у них перевернута с ног на голову», — отметила Наталья С.

«А жители России такие «придурки», что без рассказов G7 ну никак не могут отличить правду от лжи!?» — заметила Natalia N.

«О чем это г-н Рааб? Механизм уж три года, как создан, «highly likely» называется (highly likely переводится как «с высокой вероятностью», «весьма вероятно», «скорее всего» и с 2018 года выражение является интернет-мемом, получившим распространение в русскоязычном сегменте сети Интернет после высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ходе ее выступления перед Палатой общин 12 марта 2018 года, в котором содержались обвинения России в причастности к отравлению Скрипалей. — О.П.). Автор — Тереза Мэй», — написал Сергей Т.

Пришелец. Антироссияйская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Правду жителям Украины уже рассказали. Пора в Россию», — отметила Надя К.

«А как же Би-би-си, «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент), «Настоящее время» (СМИ — иностранный агент), «Немецкая волна»? Их уже закрыли, что ли? Столько лет ведь правду рассказывают. Несут свет демократии в массы», —добавил Толик Ч.

«По-моему, с юмористическими программами и так перебор», — иронизирует Алексей Необязательно Петроградский.

Обложка книги Э.Аронсона и Э. Пратканиса «Эпоха пропаганды»

«Интересно, какую правду они решили рассказать жителям России. В ООН мы уже видели одну правду, когда пробиркой трясли», — добавил Сергей П.

«Интересно, когда они в последний раз говорили правду? И вообще говорили ли?» — задался вопросами Руслан Ш.

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Напомним, 2 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что представителям стран G7 («Большой семерки») нужно разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Представитель российского внешнеполитического ведомства в ответ процитировала высказывание преподобного Антония Великого: «Наступят последние времена, когда 9 больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».