Новосибирск, , 13:37 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки были потушены несколько лесных пожаров. Об этом сообщило Федеральное агентство лесного хозяйства.

На 00:00 (время московское) 3 мая на территории Новосибирской области действовало два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 20 га, по которым проводились работы по активному тушению, уточнили в Авиалесоохране.

Отметим, что в 32 муниципальных образованиях Новосибирской области введён особый противопожарный режим.