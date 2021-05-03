Бишкек, , 13:33 — REGNUM Киргизия и Таджикистан рассчитывают до 9 мая завершить процесс делимитации 112 километров общего участка границы. Об этом сегодня, 3 мая, заявил глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.

«Мы отдали на описание 112 км. Должны закончить до 9 мая. Потом президенты подпишут и проведем демаркацию», — сказал Ташиев на встрече с жителями Баткенской области республики.

Ташиев также подчеркнул, что сторонам удалось договориться по нескольким спорным участкам.

Напомним, что 29 апреля в Ферганской долине вспыхнул конфликт между гражданами Таджикистана и Киргизии из-за водозабора. В конфликт быстро втянулись военные двух стран, начались бои. Минздрав Киргизии сообщает о гибели 36 граждан своей страны. На данный момент сторонам удалось несколько стабилизировать ситуацию.

Ферганская долина — самое густонаселенное место в Туркестане. В 20-е годы XX века додина была разделена между Таджикской, Узбекской и Киргизской Советскими Республиками, при этом было налажено тесное хозяйственное взаимодействие. Однако единый хозяйственный комплекс распался вместе с крушение СССР. Данный конфликт далеко не первый.