Элиста, , 13:33 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали три человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Так, 2 мая примерно в 13:40 мск в Яшалтинском районе на участке автодороги Яшалта — Соленое автомобиль съехал в кювет. В результате аварии травмы получили три человека.

В этот же день в Приютненском районе на участке федеральной трассы Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь в кювет опрокинулся автомобиль с людьми. Разовая медицинская помощь была оказана трём гражданам.