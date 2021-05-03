Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Американская компания Facebook работает над внедрением технологии сквозного шифрования во всех принадлежащих ей службах обмена сообщениями. Об этом сообщается в блоге Facebook.

При использовании сквозного шифрования доступ к сообщениям могут получить только пользователи, участвующие в переписке. Этот способ защиты данных реализован в мессенджере WhatsApp, принадлежащем Facebook с 2014 года.

В Facebook сообщили, что в будущем сквозное шифрование будет добавлено и в другие сервисы для обмена сообщениями, включая Facebook Messenger и Instagram Direct. Отмечается, что полностью эта функция будет развёрнута не ранее 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года функция сквозного шифрования стала доступна для всех пользователей сервиса Zoom.