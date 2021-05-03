Хельсинки, , 13:36 — REGNUM Хельсинский хоккейный клуб «Йокерит», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продлил контракт со своим защитником Томми Кивистё и подписал несколько новых игроков. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба финской команды.

Уточняется, что новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Также клуб из Хельсинки пополнился голкипером Самули Терво, защитником Нико Микколой и форвардами Кристианом Комбе и Николасом Тенховуори.

Отметим, в завершившемся сезоне Томми Кивистё сыграл в составе «Йокерита» в 43 матчах и смог набрать в них девять (две шайбы + семь голевых передач) очков.