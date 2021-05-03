Красногорск, , 13:54 — REGNUM За год производство лекарственных препаратов в Подмосковье выросло на 81%. Такие цифры содержатся в докладе в регионального управления Росстата о социально-экономическом положении в Московской области.

По итогам первого квартала 2021 года на территории региона было произведено лекарств на сумму в 40,8 млрд рублей. Максимальный, более чем в 11 раз, прирост продемонстрировали противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, производство которых превысило в первом квартале 4,8 млн упаковок.

Следом идут препараты для лечения органов дыхательной системы. За первые три месяца 2021 года в Подмосковье было произведено свыше 4,8 млн упаковок этих лекарств, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Замыкают тройку лидеров противомикробные препараты для системного использования. Объем их производства в указанном периоде составил более 11,8 млн пачек, что на 86,3% выше показателей годичной давности.

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