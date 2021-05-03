Туркестан, Казахстан, , 13:29 — REGNUM Руководство Арысской центральной районной больницы уволило водителя скорой медицинской помощи за распевание песни в громкоговоритель, передает «Отырар TV».

Очевидец события опубликовал в социальных сетях видео, на котором автомобиль скорой помощи проехал несколько кругов по кольцу, расположенном на въезде в Туркестан. Водитель автомобиля напевал в громкоговоритель песню на казахском языке.

Правоохранительные органы установили личность водителя и выписали протокол об административном правонарушении. Отмечается, что бригада скорой помощи доставила 81-летнгео пациента домой и возвращалась обратно без пациентов.

«Это произошло примерно в 02:00. Приношу свои извинения всем туркестанцам и моим коллегам», — сказал водитель.