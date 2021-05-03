Рига, , 13:37 — REGNUM Финский нападающий хоккейного клуба «Сочи», играющего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Ере Карьялайнен стал игроком рижской команды «Динамо». Об этом 3 мая сообщает пресс-служба латвийского клуба.

«Динамо» Рига подписал контракт с 28-летним финским нападающим Ере Карьялайненом», — говорится в сообщении.

При этом какие-либо подробности заключённого с финским хоккеистом соглашение не приводятся.

Отметим, в завершившемся сезоне Ере Карьялайнен сыграл за «Сочи» в 46 матчах и смог набрать в них 15 (шесть шайб + девять результативных передач) очков. При этом сочинская команда финишировала на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не вышла в плей-офф Кубка Гагарина.