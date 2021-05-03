Пенза, , 13:27 — REGNUM В Пензенской области в ближайшие сутки прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Местами по региону 4 мая ожидаются гроза и порывистый ветер до 18 м/с, ночью пройдет сильный дождь.

По информации Гидрометцентра РФ, в ночь на 4 мая в Пензенской области минимальная температура воздуха составит около +11 градусов, днем — +16°. В течение дня возможен кратковременный дождь.

Начиная со среды, 5 мая, температура воздуха начнет повышаться, осадков до конца недели не предвидится. Максимальная температура воздуха будет около 20 градусов тепла, по ночам — +3…+8 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области днем 3 мая прогнозируется ухудшение погодных условий. Местами по области ожидается усиление южного ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с. Кроме этого, метеослужбы предупреждают о надвигающейся грозе.

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