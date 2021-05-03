Москва, , 13:22 — REGNUM Выдача электронных паспортов гражданина РФ начнётся в регионах страны на добровольной основе и по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

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«Планируемый срок начала выдачи паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации <…> на территории субъектов РФ — по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но не позднее 1 июля 2023 года», — сказал собеседник агентства.

Отмечается также, что выдача электронных паспортов будет осуществляться для лиц возрастом от 14 лет: «На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов».