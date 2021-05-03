Белград, , 13:20 — REGNUM Россия активно участвует в процессе урегулирования косовского вопроса как постоянный член СБ ООН. Об этом напомнил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью изданию «Сербский Телеграф» 1 мая.

«Во многом благодаря принципиальной позиции Москвы косовская тематика все еще на повестке дня СБ ООН. Окончательное решение не может быть принято без СБ ООН как главного механизма сохранения международного мира и безопасности», — заявил российский дипломат.

Отвечая на вопрос, присоединится ли Россия к переговорам по Косово и Метохии, как об этом пишут балканские СМИ, Боцан-Харченко повторил недавнее заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова о том, что Россия готова рассмотреть любую инициативу сербской стороны по этому вопросу.

Напомним, что ранее албанские СМИ опубликовали информацию о том, что Россия отправит своего представителя на встречу сербской и албанской стороны, которая пройдет в сентябре в Париже. По информации албанских изданий, на этой встрече будут присутствовать также представители ЕС и США. МИД России заявил, что не располагает информацией о готовящихся в Париже переговорах.