Белград, 3 мая, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Россия активно участвует в процессе урегулирования косовского вопроса как постоянный член СБ ООН. Об этом напомнил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью изданию «Сербский Телеграф» 1 мая.

Ванилица Александр Боцан-Харченко

«Во многом благодаря принципиальной позиции Москвы косовская тематика все еще на повестке дня СБ ООН. Окончательное решение не может быть принято без СБ ООН как главного механизма сохранения международного мира и безопасности», — заявил российский дипломат.

Отвечая на вопрос, присоединится ли Россия к переговорам по Косово и Метохии, как об этом пишут балканские СМИ, Боцан-Харченко повторил недавнее заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова о том, что Россия готова рассмотреть любую инициативу сербской стороны по этому вопросу.

Напомним, что ранее албанские СМИ опубликовали информацию о том, что Россия отправит своего представителя на встречу сербской и албанской стороны, которая пройдет в сентябре в Париже. По информации албанских изданий, на этой встрече будут присутствовать также представители ЕС и США. МИД России заявил, что не располагает информацией о готовящихся в Париже переговорах.