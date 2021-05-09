Москва, , 07:09 — REGNUM Дементия Емельяновича Чуту (1920−1956) призвали в армию еще в 1940 году, но на фронт он попал лишь в 1942-м. До этого служил в комендантской роте на станции Сызрань.

Дементий Емельянович Чуту

Защищал Ливны, прикрывал елецкое направление, форсировал реку Кшень, освобождал Курск.

В следующем 1943 году в звании младшего сержанта воевал командиром отделения 1035-го стрелкового полка 280-й стрелковой дивизии в 60-й армии. В ходе освобождения Левобережной Украины прошел по улицам Конотопа и Бахмача, форсировал Десну и Днепр.

27 сентября 1943 года в бою у села Ротичи (Чернобыльский район Киевской области) Дементий Емельянович, подпустив неприятеля на близкое расстояние, уничтожил 19 немецких солдат и 2 офицеров, сначала из ручного пулемета, а затем в рукопашной схватке. Используя приклад пулемета и нож, он уничтожил группу из 8 гитлеровцев, был ранен, но продолжал сражаться. Не вышел Чута из боя и после второго ранения, эвакуировавшись в тыловой госпиталь только тогда, когда противник был отброшен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года младшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 6881).

Выйдя из госпиталя, Чута был признан ограниченно годным, но остался в войсках. Помогла довоенная профессия шофера. К концу войны дослужился до сержанта.

После Победы воин год прослужил в составе частей 37-й армии, дислоцированных в Болгарии, а затем вернулся в родное село Гайсинка (Винницкая область), где работал шофером в колхозе. Позднее он переехал в село Абражеевка (Приморский край), где также трудился водителем.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг танкиста в Смоленской области