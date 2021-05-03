Москва, , 13:15 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ожидает до 1 июня доклад правительства РФ касательно финансирования реализации мероприятий, оглашённых в ходе послания Федеральному собранию в 2021 году. Перечень поручений по реализации послания опубликован пресс-службой Кремля.

«Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — говорится в одном из пунктов перечня.

Помимо этого, ОНФ рекомендовано обеспечить отслеживание реализации поручений Путина. Доклад от ОНФ глава государства ожидает до 1 августа, а впоследствии — ежеквартально.

В список вошли 18 пунктов, они касаются преимущественно поручений правительству, регионам и министерствам.