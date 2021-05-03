Челябинск, , 13:14 — REGNUM В Челябинске ветеран труда Антонида Бугрик получила бессрочный вид на жительство в Российской Федерации. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Ранее женщина обратилась в управление по миграции МВД с заявлением выдать ей в упрощённом порядке вид на жительство. И 1 мая в день своего юбилея ей принесли документ домой и торжественно вручили.

Антонида Бугрик родилась в Казахстане. В семье всего было десять детей. Старшие братья гражданки ушли на фронт. Александр был убит под Ленинградом, а Владимир дошёл до Берлина. Антонида Матвеевна окончила исторический факультет педагогического института, а затем около 40 лет работала педагогом. Имеет Орден Трудовой Славы III степени и множество других наград, много грамот ЦК ВЛКСМ. Также её избирали депутатом.

В Челябинск Антонида Матвеевна приехала к своей единственной дочери. В столице Южного Урала она и собирается остаться жить.