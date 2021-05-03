Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Соучредитель Neuralink Макс Ходак объявил, что больше не работает в компании, основанной им вместе с предпринимателем Илоном Маском. Об этом Ходак сообщил в социальной сети Twitter.

Нейросеть Kavli Institute for Systems Neuroscience NTNU

Макс Ходак рассказал, что покинул компанию несколько недель назад. Он не раскрыл причин ухода с поста президента компании.

Один из пользователей социальной сети отметил, что не поддерживает уход руководства из компании, не выпустившей ни одного готового продукта на рынок.

«Согласен», — ответил Ходак.

Илон Маск и Макс Ходак основали Neuralink в 2016 году. Компания занимается разработкой имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов — вживляемых в мозг чипов, которые могут обмениваться данными с электронными устройствами.

В настоящее время компания испытывает прототипы подобных устройств на животных. В 2019 году Neuralink представила внедрённый в мозг свиньи чип, позволяющий регистрировать нервные импульсы. В 2021 году компания продемонстрировала макаку, которая играла в электронный пинг-понг с помощью вживлённого чипа.

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