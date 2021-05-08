Москва, 8 мая, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Семен Иванович Бутенин (1914−1973) воевал по старому солдатскому принципу: «сам погибай, а товарища выручай». Сражался танкистом с августа 1941 года. Был ранен.

Семен Иванович Бутенин

Летом 1942 года в звании старшего сержанта служил механиком-водителем 5-го отдельного танкового батальона в 33-й армии.

20 августа 1942 года в ходе боя за деревню Горки (Темкинский район Смоленской области) управляемый Бутениным танк раздавил два пулеметных расчета противника, после чего был подожжен ответным огнем, а командир экипажа смертельно ранен. Семен Иванович, сумев потушить пожар, снова вступил в бой и вскоре прорвался к деревне. Там танк был вторично подожжен, а попыткам сбить с него пламя помешало появление вражеской пехоты. Сержант вернулся в танк, гранатой уничтожил нескольких пехотинцев и, направив охваченную огнем машину на противотанковое орудие немцев, раздавил его. После этого он покинул танк и, несмотря на ранения, прорвался к своим. Действия танкиста способствовали успешному освобождению Горок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 828).

Также за годы войны танкист был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, а также медалью «За отвагу» за спасение командира.

В 1946 году Бутенин был демобилизован. Проживал в Рязани, работал слесарем-инструментальщиком на автобазе транспортного управления.