Москва, , 07:44 — REGNUM Анатолий Иванович Якушев (1914−1989) служил в батальоне связи ПВО. Начинал войну начальником связи полка, а летом 1942 года перешел на строевые должности.

Анатолий Иванович Якушев

Якушев принял участие в Керченской десантной операции, был ранен. В августе 1942 года попал в окружение под Сальском. В январе следующего года с группой военнопленных бежал и перешел линию фронта. После долгих проверок в августе был восстановлен в звании капитана и должности заместителя командира батальона.

В ходе освобождения Донбасса был вновь ранен и по излечении назначен командиром стрелкового батальона 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии в 13-й армии.

29 июля 1944 года умело организовал форсирование на подручных средствах Вислы в районе населенного пункта Лонжак (Сандомирский повят). Отбив с незначительными потерями все контратаки противника, батальон обеспечил переправу остальных подразделений полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года Анатолию Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2325).

Войну Якушев закончил в звании майора, кавалером орденов Александра Невского, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и ряда медалей.

В 1946 году демобилизовался, работал начальником телеграфно-телефонной станции в Полтаве.

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