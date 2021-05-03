Дортмунд, Германия, , 13:36 — REGNUM Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» готов летом нынешнего года продать своего британского полузащитника Джейдона Санчо. Об этом 3 мая сообщает немецкий телеканал Sport1.

По данным источника, руководство дортмундского клуба готово продать 21-летнего футболист за €90 млн. При этом такая сделка будет возможна в случае, если будут выполнены некоторые условия, в частности, чтобы у «Боруссии» осталось время на приобретение игрока на замены Санчо.

При этом ранее стало известно, что полузащитник является приоритетной трансферной целью для команды «Манчестер Юнайтед».

Отметим, в нынешнем сезоне Джейдон Санчо сыграл в составе дортмундской «Боруссии» в 34 матчах и смог отметиться в них 12 голами и 18 результативными передачами.