Красногорск, , 13:05 — REGNUM В первом квартале 2021 года показатель реальной средней заработной платы в Подмосковье уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие цифры содержатся в докладе столичного управления Росстата о социально-экономическом положении в Московской области.

Зарплата Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Согласно приведенным данным, размер номинальной средней заработной платы по итогам первых трех месяцев 2021 года в регионе составил 56 126,5 рублей. Эта цифра на 4,1% выше показателей годичной давности.

Иным образом выглядит динамика реальной средней заработной платы. Её размер в абсолютных величинах в отчете не приводится. Однако авторы исследования указали, что по состоянию на конец первого квартала 2021 года она составляла 98,9% от уровня аналогичного периода предыдущего года.

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