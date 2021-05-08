Москва, , 07:37 — REGNUM Иван Степанович Федорок (1920−2004) был призван в ряды Красной армии в 1940 году и воевал с первых дней.

Иван Степанович Федорок

Служил в звании рядового командиром отделения 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии в 18-й армии.

В ходе оборонительных боев у села Дьяково (Антрацитовский район Ворошиловоградской, ныне Луганской области) при отражении атак превосходящих сил противника только за 8 ноября 1941 года он уничтожил более 40 гитлеровцев.

Согласно представлению к званию Героя Советского Союза, во время боя Иван Степанович «перевязывая раненых своего отделения, отражал наступающего противника. Патроны подходили к концу, не теряя времени, товарищ Федорок обежал окопы и собрал патронов у погибших и раненых бойцов и обратно, одного за другим уничтожая фашистов, восклицая, «Еще одного гада нет».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1942 года рядовому было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 623).

В дальнейшем Федорок защищал Сталинград, стал старшиной роты. В 1943 году, окончив курсы и став лейтенантом, служил в штабе родной дивизии, а затем в Московском военном округе.

В 1946 году в звании майора вышел в запас. Жил в городе Конотоп Сумской области Украины. Работал на электромеханическом заводе «Красный металлист». В начале 90-х переехал в Санкт-Петербург.

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