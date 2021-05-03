Уральск, Казахстан, , 13:00 — REGNUM Восемь детей в казахстанском Уральске получили травмы из-за резкой остановки вращающейся карусели. Об этом 3 мая сообщает издание «Уральская неделя».

Издание опубликовало видеоролик с камер наблюдения в городском парке культуры и отдыха. На кадрах видно правый край карусели. Родители стоят возле ограждения и ждут окончания сеанса.

Однако после резкой остановки механизма столкнулись сидения, подвешенные на длинных цепях. Родители поспешили на помощь детям, перепрыгивая через ограждения. После резкой остановки карусель продолжила вращение, после чего произошло еще одно заклинивание. Карусель остановилась после четырех заклиниваний.

Ранее в управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что восемь детей в парке Уральска получили сотрясения мозга и переломы. Позднее в управлении сообщили, что переломы и сотрясения не подтвердились — все дети отправлены на амбулаторное лечение.

Хозяин аттракционов Сергей Чуденко написал в социальных сетях, что на аттракционе произошла непредвиденная поломка механизма передачи, что привело к экстренной остановке карусели.

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