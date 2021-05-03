Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки участниками прививочной кампании стали менее тысячи человек, сообщили ИА REGNUM 3 мая.

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В настоящее время прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 314 857 человек (+ 850 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 187 034 человека (+ 879 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что длинные майские выходные сказались на темпе вакцинации. Так, в праздничные дни в Ростовской области прививочная кампания замедлилась.

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