Казань, , 13:29 — REGNUM В Казани в седьмой раз прошел двухдневный марафон. Участие в состязаниях 1 и 2 мая приняли 14 тыс. любителей бега из 67 регионов РФ и 29 стран мира.

Как сообщает пресс-служба республиканского минспорта, абсолютным победителем марафона на дистанции в 42,2 км стал Степан Киселев. Серебро завоевал Алексей Трошкин. Третье место у Вячеслава Шаламова. Среди женщин лидером забега стала Луиза Дмитриева. Второй к финишу пришла Алина Прокопьева. Бронзу получила Татьяна Архипова.

На дистанции в 21,1 км первым к финишу пришел Кирилл Тришканов. Среди женщин первое место у Людмилы Лебедевой.

Самыми быстрыми на дистанции в 10 км среди мужчин стал Ринас Ахмадеев, среди женщин — Альбина Гадельшина.

Часть средств, собранных на Казанском марафоне, направят в благотворительный фонд. В этом году эта сумма составила более 1,3 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Казани в первый день марафона прошел парад наций, забег на 3 км, посвященный 90-летию ГТО, детские старты и забеги в ползунках TimerBaby, а на следующий день — основные соревнования на 10 км, 21,1 км, 42,2 км и другие, в том числе на хендбайках. К соревнованиям привлекли: 180 судей, 200 стюардов, 165 волонтеров и тимлидеров в пунктах питания, 15 машин скорой помощи и два реанимобиля, 45 медиков на дистанции и 148 единиц тяжелой техники для обеспечения безопасности по плану «Антитаран».

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