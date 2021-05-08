Москва, 8 мая, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Иван Андреевич Добриков (1914−1943) воевал с 1941 года. Был ранен, награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. К 1943 году в звании капитана служил начальником штаба 1131-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии в 40-й армии. Но офицер стремился быть на строевых должностях.

Иван Андреевич Добриков

17 августа в ходе освобождения Левобережной Украины в урочище Керосинщина (Сумская область) заменил погибшего командира батальона и обходным маневром выбил врага из села Петровское. 10−11 сентября участвовал в штурме город Гадяч (Полтавская область). Во главе сводной группы первым форсировал реку Псел и в ходе уличных боев, избежав больших потерь, взял значительные трофеи и пленных. Несколько дней спустя в бою у села Черноклевы, находясь во главе группы из двух рот, Иван Андреевич вновь предпринял обходной маневр и, ударив во фланг, уничтожил около батальона пехоты противника. В том бою он лично уничтожил вражеский пулеметный расчет и взял в плен немецкого офицера.

Успешно форсировал Днепр, приняв непосредственное участие в удержании плацдарма у села Зарубинцы (Монастырищенский район Черкасской области). Месяц спустя капитан погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года Иван Андреевич был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.