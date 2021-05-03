Брюссель, , 12:55 — REGNUM Евросоюзная комиссия предлагает ослабить ограничения на въезд Европейский союз с учетом успехов вакцинации и ситуации с коронавирусной инфекцией в третьих странах. Об этом сказано в опубликованном сегодня, 3 мая, заявлении ЕК.

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«Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки вЕвросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире», — сказано в заявлении Евросоюзной комиссии.

Уточняется, что ЕК рекомендует странам — членам ЕС разрешить въезд не только из третьих стран с хорошей эпидемиологической обстановкой, но и вообще всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. Однако оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных евросоюзным регулятором.

Но при этом уточняется, что государства — члены ЕС могут разрешить въезд и тем, кто привился вакцинами, указанными в списке Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях.