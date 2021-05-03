Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Свердловской области 2 мая была зафиксирована смерть от COVID-19 ещё девяти человек. Эти данные 3 мая приводит оперштаб.

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С начала пандемии от этой болезни в регионе скончались уже 3134 пациента. Состояние 223 госпитализированных является тяжёлым. А 86 граждан подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в области выявили уже 86 495 заразившихся коронавирусом. Выздоровели пока 80 203 человека.