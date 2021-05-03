Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM В Свердловской области 2 мая выявили 111 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге обнаружили 39 новых заразившихся. Также они зафиксированы в Алапаевском районе, Алапаевске, Верхней Пышме, Верхней Салде, Карпинске и других муниципалитетах.

С начала пандемии в регионе обнаружили 86 495 носителей коронавируса. Выздоровели уже 80 203.