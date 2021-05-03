Красногорск, 3 мая, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства Подмосковья в первом квартале 2021 года увеличился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие цифры содержатся в докладе столичного управления Росстата о социально-экономическом положении в Московской области.

A.Savin ТЭЦ

Наибольший прирост продемонстрировало обеспечение электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха, прибавившее за год 18,3%. Следом идет обрабатывающее производство, которое по итогам первого квартала увеличилось на 16,4%. Замыкает тройку лидеров коммунальная сфера, которая смогла вырасти на 5,3%.

Строительный сектор, который за год увеличился всего на 1%. Единственным сегментом промышленного производства, показавшим в регионе спад, оказалась добыча полезных ископаемых, которая составила по итогам первого квартала 75,5% от аналогичного показателя предыдущего года.