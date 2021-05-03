Екатеринбург, , 12:36 — REGNUM В Екатеринбурге телевышка на улице Луначарского засияет праздничными огнями в честь майских праздников. Иллюминацию включат в ночь с 3 на 4 мая, а также ночью с 9 на 10 мая, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Огни будут гореть с 21:00 до 6:00 по местному времени в рамках поддержки акции «Бессмертный полк». Кроме того, их включат в ночь на 7 мая, поводом для этого станет День радио.

Отметим, подсветку смонтировали на вышке в 2015 году. В неё входят 32 светодиодных красных и белых прожекторов, а также 20 цветодинамических светодиодных прожекторов.