Дортмунд, Германия, , 12:40 — REGNUM Норвежский форвард дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Эрлинг Холанд не уйдет из команды во время предстоящего летнего трансферного окна. Об этом 3 мая заявил спортивный директор клуба Себастьян Кель в эфире программы Doppelpass телеканала Sport1.

«Я понимаю, что Эрлинг Холанд будет играть за «Боруссию» в новом сезоне. Эрлинг полностью согласен. Я вижу его каждый день и могу сказать, что он полностью идентифицирует себя с клубом», — сказал он.

При этом ранее стало известно об интересе многих ведущих клубов Европы к 20-летнему футболисту, включая такие, как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Барселона».

Отметим, в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл в составе дортмундской «Боруссии» в 38 матчах и смог отметиться в них 37 забитыми мячами и 11 результативными передачами.