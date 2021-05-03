Астана, 3 мая, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Подготовку к встречам на высшем уровне обсудили министры иностранных дел Туркмении и Казахстана Рашид Мередов и Мухтар Тлеуберди, сообщили 3 мая в пресс-службе казахстанского МИД.

Rjruiziii Душанбе

Во время телефонного разговора главы внешнеполитических ведомств обсудили двусторонние отношения в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Особое внимание было уделено подготовке к планируемым встречам на высшем и высоком уровнях в 2021 году», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить Душанбе во второй половине мая 2021 года. Таджикистанские СМИ сообщают, что казахстанский лидер посетит республику вместе с главой Киргизии Садыром Жапаровым.