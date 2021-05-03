Тюмень, , 12:34 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор совершает облёт Армизонского, Ишимского, Абатского, Викуловского и Аромашевского районов. Проведение выездного оперативного штаба Тюменской области по охране лесов от пожаров.

Ранее в Аромашевском районе был введён режим ЧС. Согласно оперативной сводке МЧС к 9:00 по местному времени (7:00) в Тюменской области полыхало 68 техногенных пожаров. На возгорание мусора пожарно-спасательные подразделения выезжали 12 раз, на возгорание травы — 40 раз.

Напомним, в Тюменской области в 2021 году с начала пожароопасного сезона зафиксировано почти в два раза больше пожаров, чем в прошлом году. Причиной стала устоявшаяся после схода снегов сухая погода в регионе.