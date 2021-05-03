Вашингтон, 3 мая 2021, 12:32 — REGNUM Американская компания Apple выпустит свой первый смартфон с гибким экраном в 2023 году, заявил аналитик TF Securities Минг-Чи Куо. Об этом сообщает портал Tom's Guide.
Основываясь на своих источниках в отрасли эксперт предположил, складные дисплеи для смартфонов Apple будет поставлять южнокорейская компания Samsung. Ожидается, что первой будет представлена модель с 8-дюймовым OLED-дисплеем.
Минг-Чи Куо добавил, что в 2023 году Apple произведёт от 15 до 20 млн смартфонов с гибким дисплеем. Он добавил, что Apple будет производить гибкие смартфоны на основе собственной технологии, что создаст для американской компании долгосрочное конкурентное преимущество на рыке гибких устройств.
Первые модели смартфонов с гибким экраном от компаний Samsung и Huawei вышли в 2019 году. Из-за высокой стоимости и технических недостатков устройства этого типа не завоевали широкой популярности и остались нишевыми гаджетами.
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