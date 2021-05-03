Минск, , 12:31 — REGNUM Применение правительством Белоруссии санкций к российским товаропроизводителям встретило полное понимание у руководства России. Об этом 2 мая в эфире государственного телевидения заявил председатель белорусского правительства Роман Головченко.

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Комментируя запрет на ввоз и продажи на белорусском рынке российских товаров, в том числе автомобилей марки Skoda российской сборку, Головченко сказал, что объяснил партнёрам из ЕАЭС мотивы официального Минска. При этом он отметил: «Они были восприняты, поддержаны, можно так сказать. Это суверенное право нашей страны, это никаким образом не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС. Но как бы моральное право на принятие таких мер — оно неоспоримо с нашей стороны».

«Непосредственно к ЕАЭС это не имеет никакого отношения, — добавил глава правительства Белоруссии, комментируя скандальное решение. — Мы действуем в рамках своего правового поля, на основании указа президента соответствующего, и не нарушает наши обязательства в рамках ЕАЭС».

Напомним, санкции к владельцам ряда торговых марок их Евросоюза применяются официальным Минском с начала мая. Белорусские политологи называют такое решение местью Александра Лукашенко компаниям, которые отказались спонсировать проведение международного хоккейного чемпионата в Минске. Под действие санкций попали группы компаний Škoda Auto, Beiersdorf и другие. Гостаможкомитет Белоруссии официально разъяснил, что произведённые в России товары этих марок будут запрещены к продажам на белорусской территории, являющейся частью единой территории ЕАЭС и Союзного государства России и Белоруссии.

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Правительство России никак не прокомментировало применение правительством Белоруссии дискриминационных мер в отношении российских производителей. ЕЭК, исполкомы СНГ и Союзного государства также отказывается от комментариев по очередному поводу незаконной дискриминации официальным Минском товаров, произведённых странами-членами этих интеграционных объединений.

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