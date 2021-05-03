Белград, , 12:29 — REGNUM Россия уверена, что решение по Косово и Метохии нужно искать в ходе переговоров и на основании базовой Резолюции 1244 СБ ООН. Об этом 1 мая заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Главная проблема на пути к решению косовского вопроса — это неконструктивная позиция Приштины и ее западных покровителей, а также тот факт, что косовские албанцы не выполняют ранее достигнутые при посредничестве Брюсселя договоренности, прежде всего ту, которая относится к формированию Сообщества сербских муниципалитетов в Косово», — заявил Боцан-Харченко в интервью изданию «Сербский Телеграф».

По словам дипломата, диалог о Косово должен происходить «без навязывания сроков и форм решения». «Конечно, такой процесс требует времени. Самое главное — это качество, вернее, направленность к компромиссу и ощутимом улучшению ситуации в крае», — сказал Боцан-Харченко.

Напомним, что ранее в сербских СМИ обсуждалось появление двух «нон-пейпер-документов», якобы составленных политиками и чиновниками стран Евросоюза, в которых предлагалось решение по Косово, подразумевающее отказ Сербии от своего южного края.