Елена Миронова, 4 мая 2021, 01:00 — REGNUM Курганская область буквально рождена войной. Она была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года. До этого входила в состав Челябинской области.

Военная продукция завода «Уралсельмаш». Курган. 1940-е
Военная продукция завода «Уралсельмаш». Курган. 1940-е
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Курганской области в составе РСФСР» от 6 февраля 1943
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Курганской области в составе РСФСР» от 6 февраля 1943

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 220 тысяч жителей Курганской области, свыше 117 тысяч из них не вернулись домой. По информации Пенсионного фонда России, в Курганской области на 1 января 2021 года насчитывалось более двух тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Из них фронтовиков — 153 человека, среди которых 39 являются инвалидами Великой Отечественной войны.

Курганские железнодорожники, доставившие новогодние подарки бойцам на фронт. 1942
Курганские железнодорожники, доставившие новогодние подарки бойцам на фронт. 1942

Кузница «белых дьяволов»

В военные годы Зауралье ковало победу в тылу, став местом формирования воинских частей и соединений. Самое знаменитое из них — это «белые дьяволы». Так называли гитлеровцы воинов 32-го лыжного полка. В Курганской области были сформированы 25-й стрелковый полк, 165-я и 369-я стрелковые дивизии. В годы Великой Отечественной войны в Курганской области были развернуты военные училища: Велико-Устюжское и Орловское пехотные, Сталинградское военно-танковое училище, Московское Краснознаменное военно-политическое училище, Лучинская военная школа авиамехаников и авиационная школа пилотов.

Военные железнодорожники на станции Курган. 1945
Военные железнодорожники на станции Курган. 1945

Героями Советского Союза в военное лихолетье стали 99 жителей Курганской области. Танкист Иван Степанович Кудрин своим подвигом сразил немецкого генерала Гудериана: «Как можно было победить армию, солдат которой ещё в 1941 году, под Ленинградом, пять дней вёл бой в танке против нас, и мы ничего не смогли с ним сделать».

Иван Кудрин с молодыми бойцами
Иван Кудрин с молодыми бойцами

Дважды Героями Советского Союза во время войны стали курганские воздушные асы Григорий Пантелеевич Кравченко и Кирилл Алексеевич Евстигнеев. Подвиг Александра Матросова повторил Пётр Дмитриевич Брагин. Уроженец Курганской области, генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов командовал прославленной 64-й армией, которая пленила в Сталинградской битве генерал-фельдмаршала Паулюса.

Дважды Герой Советского Союза Григорий Кравченко
Дважды Герой Советского Союза Григорий Кравченко
Кирилл Евстигнеев у собственного самолёта
Кирилл Евстигнеев у собственного самолёта
Генерал Шумилов и солдаты его армии
Генерал Шумилов и солдаты его армии

Танкистка Мария Ивановна Лагунова и летчик Михаил Николаевич Левицкий повторили подвиг Алексея Маресьева. А лейтенант Иван Степанович Андреев на собственные деньги купил танк Т-34 и стал его командиром.

Трудовой подвиг Зауралья

Подвиги тылового Зауралья не менее впечатляющие. «Линия фронта проходит возле твоего станка! Ни шагу назад!» — гласил девиз многих рабочих курганских заводов того времени. За годы Великой Отечественной войны промышленность доселе сельскохозяйственного региона выросла в три раза. Летом и осенью 1941 года на территорию Курганской области было эвакуировано 22 завода. К примеру, на площадке машиностроительного завода разместился эвакуированный из Гомеля завод сельскохозяйственного машиностроения. Объединенные заводы стали называться «Уралсельмаш». Получил курганскую прописку и Черкасский машиностроительный завод им. Г. И. Петровского.

Здание завода «Уралсельмаш» где в годы войны было организовано производство бомб
Здание завода «Уралсельмаш» где в годы войны было организовано производство бомб

Курганская область давала фронту огнемёты и миномёты, реактивные снаряды, авиационные бомбы, танковые огнетушители, бензозаправщики, телефоны и многое другое.

Заводоуправление и главная проходная Шадринского автоагрегатного завода им. Сталина. Шадринск. Курганская область. 1942
Заводоуправление и главная проходная Шадринского автоагрегатного завода им. Сталина. Шадринск. Курганская область. 1942

Предприятия лесной, пищевой, лёгкой промышленности и рыбной поставляли для нужд фронта пиломатериалы, швейные, продовольственные, трикотажные и другие изделия. Артель «Кошмокат» изготовляла валенки для фронта. А коллектив трикотажной фабрики им. Крупской собрал 60 тысяч рублей на покупку танка «Трикотажница Кургана».

Пахота на коровах. Курганская область. 1942
Пахота на коровах. Курганская область. 1942

Эвакуированные госпитали и дети

В годы Великой Отечественной войны в Курганской области нашли убежище 150 тысяч эвакуированных из разных областей СССР. В регионе было развернуто 17 эвакуационных госпиталей. В одном из них работал молодой хирург, прославивший Курганскую область на весь мир, — Гавриил Абрамович Илизаров.

Сотрудники и больные эвакогоспиталя № 1727. Шадринск. Курганская область. 1943
Сотрудники и больные эвакогоспиталя № 1727. Шадринск. Курганская область. 1943

Нашли приют в Зауралье в годы войны и 12 тысяч сирот, из них семь тысяч — это дети блокадного Ленинграда. Для детей военного времени были организованы 176 детских домов и интернатов.

Оригинал Война: Курганская область 1941−1945 гг создан 01.05.2020 в 17:53