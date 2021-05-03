Монтевидео, , 12:27 — REGNUM Вопреки опасениям экспертов, врачей и педагогов, в Уругвае возобновляются школьные уроки в очном формате. Об этом пишет Prensa Latina.

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Отмечается, что в школы вернутся около шести тысяч школьников в сельских образовательных учреждениях.

Согласно плану министра образования Уругвая Пабло да Силвейры, в следующие две недели в школы вернутся ещё до 300 тысяч учеников.