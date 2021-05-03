Новосибирск, , 12:27 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1154 пациента, в том числе восемь детей. Об этом сегодня, 3 мая, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что всего в регионе проведено 1 523 942 теста на коронавирус.

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Напомним, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 72 случая новых случая заражения коронавирусом.

Всего в Новосибирской области выявлено 41 326 случаев заражения коронавирусом, 37 857 пациентов выздоровели, умерли 1765 человек.

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