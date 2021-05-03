Варшава, , 12:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетил Варшаву. Об этом сообщило 3 мая информационное агентство «Укринформ».

По данным журналистов, в рамках визита президент Украины примет участие в Саммите вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии. Главы государств могут подписать декларацию, связанную с 230-летием принятия первой польской конституции.

Зеленский также намерен встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и провести двусторонние переговоры.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что готов к диалогу с президентом Украины и заинтересован в восстановлении мира в Донбассе.

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